前苏联领导人戈尔巴乔夫称俄罗斯应考虑重新选举

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月6日电---前苏联领导人戈尔巴乔夫(戈巴契夫)周二称，对俄罗斯近期总统选举感到忧虑，呼吁讨论是否进行一次新的选举。普京在3月4日总统大选中获胜。
普京称公平赢得大选，但国际观察人士则称投票有利于他。普京的反对者承认普京得票最多，但称官方选举结果夸大了他的受欢迎程度。
戈尔巴乔夫表示，很明显地，12月4日的国家杜马选举和3月4日的总统选举都存在问题。
戈尔巴乔夫对莫斯科回声电台作出前述表示，但他不愿具体说明忧虑所在。
戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯改革选举制度，包括讨论是否要进行“特别选举”。
他称，普京应该听取人民的呼声，安抚人民对选举的忧虑。
官方结果显示普京赢得了63.6%的选票，遥遥领先于对手。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：朱淑珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保