前苏联领导人戈尔巴乔夫称俄罗斯应考虑重新选举

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月6日电---前苏联领导人戈尔巴乔夫(戈巴契夫)周二称，对俄罗斯近期总统选举感到忧虑，呼吁讨论是否进行一次新的选举。普京在3月4日总统大选中获胜。

普京称公平赢得大选，但国际观察人士则称投票有利于他。普京的反对者承认普京得票最多，但称官方选举结果夸大了他的受欢迎程度。

戈尔巴乔夫表示，很明显地，12月4日的国家杜马选举和3月4日的总统选举都存在问题。

戈尔巴乔夫对莫斯科回声电台作出前述表示，但他不愿具体说明忧虑所在。

戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯改革选举制度，包括讨论是否要进行“特别选举”。

他称，普京应该听取人民的呼声，安抚人民对选举的忧虑。

官方结果显示普京赢得了63.6%的选票，遥遥领先于对手。（完）