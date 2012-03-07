〔香港新股〕内蒙古力量煤业开始上市前推介,拟募资3亿美元--IFR

路透3月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)持股的力量煤业已经开始为香港上市交易进行推介，计划募集资金3亿美元。

然而该公司将视乎投资者反应，再决定发行的时间表。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。

力量煤业拥有内蒙古大饭铺煤矿资产。该煤矿已经备案的煤炭资源储量超过4亿吨，预计投产后年产240万吨。据公开信息介绍，该矿原计划于2011年第三季度完成建设，但施工延期完成。(完)

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