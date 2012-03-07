〔离岸人民币〕卡特彼勒正筹划第三次点心债发行--IFR

路透3月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，重型卡车及设备制造商卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)正在筹划第三次离岸人民币债券发行。

其已经聘请花旗集团(C.N)及高盛(GS.N)担任联席簿记管理人及主办行，以安排自3月8日起一连串在香港开始的固定收益投资人会议。

之后可能会发行指标规模的离岸人民币计价Reg S优先无担保债券。

卡特彼勒同时也是唯一一家重返过点心债市场的外资跨国公司。

卡特彼勒于2011年7月发行票息1.35%的两年期债券，筹得23亿元人民币，创下外资跨国公司发行的最大规模点心债。该笔交易把握了离岸人民币债券收益率于2011下半年开始上升前的良机。

目前该券在二级市场的收益率报价为2.774%-2.870%，意味着发行人恐怕得较上次多付利息。(完)

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