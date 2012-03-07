〔离岸人民币〕卡特彼勒正筹划第三次点心债发行--IFR

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，重型卡车及设备制造商卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)正在筹划第三次离岸人民币债券发行。
其已经聘请花旗集团(C.N)及高盛(GS.N)担任联席簿记管理人及主办行，以安排自3月8日起一连串在香港开始的固定收益投资人会议。
之后可能会发行指标规模的离岸人民币计价Reg S优先无担保债券。
卡特彼勒同时也是唯一一家重返过点心债市场的外资跨国公司。
卡特彼勒于2011年7月发行票息1.35%的两年期债券，筹得23亿元人民币，创下外资跨国公司发行的最大规模点心债。该笔交易把握了离岸人民币债券收益率于2011下半年开始上升前的良机。
目前该券在二级市场的收益率报价为2.774%-2.870%，意味着发行人恐怕得较上次多付利息。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保