〔美国企业〕雷曼兄弟摆脱三年半的破产保护,4月开始偿付债务

路透3月6日电---曾经的金融业巨头雷曼兄弟(Lehman Brothers)周二摆脱破产保护,目前是一家进行清算的公司,未来几年的主要业务将是偿付债权人和投资者.

雷曼兄弟发表声明称,将于4月17日开始偿付债权人,预计偿付总额约为650亿美元.该公司于2008年9月申请破产,常常被视作本次全球金融危机的巅峰.

雷曼此前表示,向债权人偿付的首笔资金将至少达到100亿美元,很多债权人三年半之前因雷曼破产而损失惨重.

此举是一个法律上的里程碑事件,但并不意味着雷曼兄弟立即终结.该公司将继续运作,继续位于其破产前所在的纽约市中心曼哈顿总部,但使用的楼层减少,因其在最终关门前出售剩余资产.

"我们员工今天所做的事情没有变化,与昨天所做的一样,"资产重组公司Alvarez & Marsal的雇员Steven Cohn称,他在雷曼破产后一直担任其财务主管.

他说,但现在雷曼兄弟可以像其他脱离破产境地的公司一样运营.比如,既然雷曼已摆脱破产保护,该公司不再需要在每次出售资产时申请法院许可.

**依然面临索赔和诉讼**

尽管雷曼兄弟已摆脱日常的破产监督,但因各种索赔和诉讼引发的法院程序将持续数年,而目前法院已经受理的雷曼案件超过26,000宗.诉讼费用同样会继续攀升,虽然上升步伐放缓.截止1月份,该公司向律师和顾问等专业人士支付的费用超过15.8亿美元.

雷曼仍有多起即将审理的破产相关诉讼,包括其与摩根大通(JPM.N)和野村控股(8604.T)的诉讼.

此外,与经纪客户相关的一项单独诉讼仍在继续,在该案中,美国政府正集合资金以偿付经纪客户.(完)