〔中国个股〕格力电器料2015年营收倍增至2,000亿元,在美设工厂-报载

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海3月7日电---中国证券报周三报导,全国人大代表、格力电器(000651.SZ)总裁董明珠表示,公司计划十二五(2011-2015年)末营业收入达到2,000亿元人民币;同时,国际化亦将是格力电器下一步的重点,继去年在美国成立分公司后,今年将会有实际动作,正在考虑在美国建立工厂,并实现美国本土化运营.
她指出,格力电器2011年三季报实现营业收入640亿元,预计全年营业收入达到800亿元.如果公司2012年保持20%的增长速度,则全年营收有望达到1,000亿元.
"我们期望,在十二五末期格力营业收入达到2,000亿元.但是,我个人更加关注的是纳税额和净利润这两个指标,预计到时候都要超过100亿元."她说.
她还指出,格力电器的国际化一直以输出自主品牌为主,这么多年也没有展开对外收购.对于"走出去",格力电器始终坚持"先有市场,再有工厂"的原则,比如在巴西、巴基斯坦、越南等国家,公司的发展战略均是先拥有当地市场和消费群体,再建立生产基地.
她介绍说,格力美国分公司去年已经在美国加利福尼亚州成立,这标志着格力电器正式进军美国市场,也是格力在全球扩展方面迈出的重要一步.今年美国公司应该会有实际的动作,美国市场也有可能建立工厂.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保