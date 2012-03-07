〔中国个股〕格力电器料2015年营收倍增至2,000亿元,在美设工厂-报载

路透上海3月7日电---中国证券报周三报导,全国人大代表、格力电器(000651.SZ)总裁董明珠表示,公司计划十二五(2011-2015年)末营业收入达到2,000亿元人民币;同时,国际化亦将是格力电器下一步的重点,继去年在美国成立分公司后,今年将会有实际动作,正在考虑在美国建立工厂,并实现美国本土化运营.

她指出,格力电器2011年三季报实现营业收入640亿元,预计全年营业收入达到800亿元.如果公司2012年保持20%的增长速度,则全年营收有望达到1,000亿元.

"我们期望,在十二五末期格力营业收入达到2,000亿元.但是,我个人更加关注的是纳税额和净利润这两个指标,预计到时候都要超过100亿元."她说.

她还指出,格力电器的国际化一直以输出自主品牌为主,这么多年也没有展开对外收购.对于"走出去",格力电器始终坚持"先有市场,再有工厂"的原则,比如在巴西、巴基斯坦、越南等国家,公司的发展战略均是先拥有当地市场和消费群体,再建立生产基地.

她介绍说,格力美国分公司去年已经在美国加利福尼亚州成立,这标志着格力电器正式进军美国市场,也是格力在全球扩展方面迈出的重要一步.今年美国公司应该会有实际的动作,美国市场也有可能建立工厂.(完)