《中国报摘》--中国证券报3月7日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 头版头条:
--全国人大代表、中国证监会上市部副主任欧阳泽华表示,创新型融资产品潜在的融资渠道在于并购基金和多元化债券产品.
* 其他:
--交通运输部部长李盛霖表示,公路建设将坚持多渠道、多元化投融资体制;支持交通运输、航运企业资产重组,实现规模效应.
--业内人士透露,《废弃电器电子产品处理基金的征收使用管理办法》即将上报审批,有望下半年开始实施,家电品牌制造商是交纳回收基金主体,预计每年征收基金规模约30亿元.
--全国政协委员、证监会主席助理朱从玖表示,今年将考虑修改保荐管理办法,进一步完善保荐制度,对保荐代表人签单数增加还在研究中.
--全国人大代表、央行国库局局长刘贵生表示,相对于中国的财政实力而言,地方债务总体安全、风险可控,不会引发系统性财政金融风险.
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)信用卡中心总经理赵宇梓在政协提案中表示,信用卡消费贷款规模管控抑制了消费增长,建议取消信用卡消费信贷规模控制;他还提出,应进一步优化消费信贷资本计量口径.
--全国政协委员、北京银行(601169.SS)董事长阎冰竹表示,当前市场流动性仍偏紧,为释放商业银行的放贷空间,存款准备金率有必要加大下调的力度和频率.
--国税总局有关负责人表示,今年税务机关将根据高收入者人群和所得来源的特点,继续有针对性地完善征管措施,抓好高收入者财产转让、股息、红利等非劳动所得和合伙企业股权投资、私募基金、中介机构生产经营所得征管.
--北京银行公告称,北银消费金融有限公司与桑坦德消费金融公司达成初步合作意向,桑坦德消费金融公司拟初步意向投资3.06亿元人民币入资北银消费,占出资后北银消费股权比例的20%.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,公司下属公司厄瓜多尔科里安特公司近日与厄瓜多尔不可再生资源部签署采矿合同,合同约定科里安特公司将在2016年底前,将米拉多矿区建设成为日处理矿石6万吨,年处理矿石2,000万吨的现代化露天矿山.
--全国政协委员、湖北能源000883.SS董事长肖宏江透露,公司拟在内蒙古境内开工一处大型煤化工项目,按照当地政策,公司将因此获得20亿吨煤炭资源配置.
--铁路货车招投标昨日正式开标,这是今年铁道部首次启动的货车招标工作,据了解此次货车招标数量超过2.5万辆.
--全国人大代表、格力电器000651.SS总裁董明珠透露,公司计划十二五末(2015年)营业收入达到2,000亿元;国际化也将是下一步的重点,继去年在美国成立分公司后,今年将会有实际动作,正考虑在美国建立工厂.
--虽然近期进口铁矿石价格出现企稳并小幅反弹,但由于去年铁矿石价格的持续下跌,从季度定价协议来看,二季度铁矿石价格将环比下跌10%左右,这将直接减轻以季度定价为主体的大型钢厂的成本压力.(完)
--整理 边竞; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开