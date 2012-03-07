版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:07 BJT

《中国报摘》--金融时报3月7日

* 头版头条:

--中国财政部部长助理胡静林称,近年来中央财政超收收入除按有关法律规定增加相关支出以及其他必要支出外,原则上均列入中央预算稳定调节基金,留待下年度经预算安排使用,并主要用于民生支出.

* 其他:

--中国保监会副主席陈文辉称,将继续深入开展保险公司中介业务检查,通过清理整顿代理市场、探索推进兼业代理专业化和专业代理规模化,及时防范和化解风险,全面推进保险中介市场持续健康发展.

--中国央行行长助理郭庆平称,将继续发挥存款准备金率、再贷款、再贴现引导信贷资金流向、促进信贷结构调整的作用,进一步加大对符合产业政策的中小企业的信贷支持力度.

--中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会要求银行严格监控即期风险,要对今年到期的地方政府融资平台贷款按月逐户统计,落实还款方案,并报送贷款到期情况及还款方案.(完)

--整理 谢衡; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐