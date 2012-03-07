《中国报摘》--金融时报3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--中国财政部部长助理胡静林称,近年来中央财政超收收入除按有关法律规定增加相关支出以及其他必要支出外,原则上均列入中央预算稳定调节基金,留待下年度经预算安排使用,并主要用于民生支出.
* 其他:
--中国保监会副主席陈文辉称,将继续深入开展保险公司中介业务检查,通过清理整顿代理市场、探索推进兼业代理专业化和专业代理规模化,及时防范和化解风险,全面推进保险中介市场持续健康发展.
--中国央行行长助理郭庆平称,将继续发挥存款准备金率、再贷款、再贴现引导信贷资金流向、促进信贷结构调整的作用,进一步加大对符合产业政策的中小企业的信贷支持力度.
--中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会要求银行严格监控即期风险,要对今年到期的地方政府融资平台贷款按月逐户统计,落实还款方案,并报送贷款到期情况及还款方案.(完)
--整理 谢衡; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保