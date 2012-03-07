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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:05 BJT

〔标题新闻〕美国防部长警告称若外交努力失败,美国将采取军事行动阻止伊朗发展核武器

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8E64F1]

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