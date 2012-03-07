〔金砖国家〕3月6日股汇市收盘纵览

路透3月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.26%,至1,041.20点.

中国股市:沪综指周二收市下跌1.4%,并创下一个月来最大单日跌幅.分析师指出,上档2,500点压力重重,大盘短期突破难度很大,且近期大盘连续上涨后,不少投资者获利已丰,因此今日在金融及周期股上的抛压较明显,大盘短期调整之势趋于明显.沪综指.SSEC收报2,410.445点,跌34.557点,或1.41%;今日沪市A股成交金额为1,004亿元人民币,上日为1,073.8亿元.[.SSCN]

香港股市:创下三个月最大单日跌幅,因投资者了结金融类股和经济敏感题材类股获利,受累于折价售股再融资的相关忧虑.恒生指数.HSI收低2.16%,报20,806.25点.恒生国企指数.HSCE收低3.06%,报11,119.17点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘微跌,受中间价维持弱势所累,但走势仍相对抗跌;而有关央行行长周小川发表人民币已具备扩大波幅条件的言论,则令政策变数有所升温.交易员认为,由于政策面存在不确定性,近期机构对人民币走向的判断会较为谨慎,市场也难有明确方向.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水113点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3193元.[CNY/CN]

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印度股市:周二下跌1.2%,创逾五周来的最低收盘价,此前国大党在地方选举中表现不佳,引发市场担忧这或将导致联邦政府难以重启经济改革.指标BSE指数.BSESN收低189.58点或1.09%,报17,173.29点,创1月30日以来最低收盘价,有21支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比挫跌至六周低点,追随印度股市跌势,因国大党在一重要的地方选举中表现不佳,引发市场忧虑其或难以重振停滞的改革.卢比兑美元INR=D2收报50.36/37,此前一度跌至50.3950,汤森路透数据显示,此为1月23日以来最低.该货币对周一收报49.835/845.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,676.480点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.77%,报894.42点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.01%,报29.6350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.15%,报38.8700卢布.

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巴西股市:拉美股市录得逾四个月来的最大跌幅,此前有关全球经济成长的忧虑加剧,加之大宗商品价格下滑,导致风险较高资产遭遇卖压.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌2.76%至65,114.15点.该指数录得录逾三个月来的最大盘中跌幅,自1月初以来首度突破30日简单移动均线.[ID:nL2E8E6DZ2]

巴西汇市:巴西雷亚尔大跌,受累于2011年经济成长数据疲弱和当局进一步采取干预措施的预期,而有关希腊可能无序违约的担忧,打压拉美货币.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑1.54%,收报1.7625,而其他拉美货币亦全线下跌.[ID:nL2E8E6EL6]

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南非股市:金属价格下滑拖累Lonmin(LONJ.J)等矿业股下跌,拖累南非股市走低,绩优股录得逾三个月来的最大单日跌幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌2.07%,报29,612.31点,创11月底以来的最大跌幅.综合指数.JALSH收低1.89%,报33,387.04点.[.J]

南非市场:南非兰特兑美元下跌,反映出新兴市场货币之疲态,因投资者对欧元区债务危机和全球经济成长感到担心.1530GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3下滑1.22%至7.6475,在路透追踪的20种新兴市场货币之中表现倒数第三.周一纽约盘收报7.5550.[ZAR/](完)