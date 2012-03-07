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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:20 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下挫1.1%,受希腊担忧和全球成长疑虑打压

路透东京3月7日电---日本股市日经指数周三盘初下跌1.1%,因巴西公布2011年增长疲弱后,全球成长放缓的忧虑重现,且市场担心希腊或不能在最后期限前满足债务重组协议.

日经指数.N225跌104.99点至9,532.64点,为连续第三个交易日走低;东证股价指数.TOPX下滑1.3%至816.99点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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