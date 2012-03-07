〔中港个股〕中国铁建海外孙公司将投资17.2亿美元在厄瓜多尔开发铜矿

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海3月7日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公告称,其与铜陵有色金属控股集团有限公司合组的海外孙公司与南美厄瓜多尔签订采矿合同,拟在当地建设一座年处理2,000万吨矿石的露天矿山,总投资预计为17.2亿美元.
中铁建与铜陵有色控股各占50%股权的中铁建铜冠投资公司旗下厄瓜多尔科里安特公司2月已获得米拉多铜矿区开采环境证书,加上此次签订的采矿合同,意味着该矿区进入建设和开采阶段.铜陵有色金属控股集团是铜陵有色(000630.SZ)的母公司.
科里安特公司将作为开发主体,在2016年前将米拉多矿区建设成为日处理矿石6万吨(2,000万吨/年)的矿山,其中2014年底前达到日处理3万吨,并配套建设一座129兆瓦的矿山自备水力发电站.
米拉多矿区是中铁建铜冠收购的加拿大科里安特资源公司所属厄瓜多尔公司拥有的四个矿区之一,矿石量6.6亿吨,矿石铜品位0.53%、金0.17克/吨、银1.41克/吨,合计铜金属量349万吨,金112吨,银927吨.项目达产后将年产铜精矿35.4万吨.
中铁建铜冠计划在申请中国政府审批的同时,积极推进项目设计进程,择机确定施工队伍、开展大型专用设备和物资的采购准备.
中国铁建A股周二收报4.31元,过去一个月累计上涨1.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保