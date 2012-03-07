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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:25 BJT

〔韩国股市〕开盘跌1.5%,恐连续第三日下滑

路透首尔3月7日电---韩国股市周三开盘下跌,恐连续第三日下滑,对希腊债务违约的担忧重现,而且中国和欧洲经济前景不明,打压全球股指.

造船类股在早盘跌幅居前,韩国现代重工(009540.KS)和STX Offshore & Shipbuilding067250.KS分别下挫2.89%和3.85%.

0001GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11下跌1.48%至1,970.77点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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