〔中国交通〕公路建设坚持多元化融资,支持企业资产重组--交通运输部长

路透上海3月7日电---中国证券报周三援引交通运输部部长李盛霖表示,公路建设将坚持多渠道、多元化投融资体制,支持交通运输、航运企业资产重组，实现规模效应.

李盛霖指出,目前航运业碰到历史上罕见的困难,一是由于国际市场经济增速缓慢,给航运企业带来很大影响,二是各种费用的增加,特别是油价高企,导致成本压力提高,这种状况还会延续相当长时间.

交通运输部将鼓励支持有能力的企业资产重组,形成规模效应.积极创造条件,推进老旧船舶改造,缓解供求矛盾,引导航运企业与货主联合,互补共赢.

他并透露,"十二五(2011-2015年)"末,中国农村公路总里程将达390万公里,基本实现全国所有乡镇通班车,90%的建制村通班车.2020年高速公路通车里程将达10万公里,所有省会城市将顺利联通.

对于今年GDP增长目标微调为7.5%,八年来首次低于8%,是否会影响到公路建设问题,李盛霖指出,公路建设将有序推进,今后主要是加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设,提高主要通道通行能力.

对于目前中国高速公路收费偏高的质疑,中国证券报周二报导,交通运输部正着手研究一些高速公路收费利润率过高的问题,并希望通过调整《收费公路管理条例》、修改《公路法》等法律法规,从根本上解决这一问题.[ID:nSB2016003]