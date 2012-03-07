《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日(I)

**上海证券报**

--全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会对于银行理财资金入市还要统筹研究,对进入资本市场的理财资金可能需要设定相应的比例限制和制度限制,要控制好风险.

--上海市委书记俞正声表示,上海的住房限购措施年内不会改变;上海市长则表示,综合多个因素,现在不是推出国际板的最佳时机.

--住房和城乡建设部表示,今年要制定建筑节能十二五(2011-2015年)专项规划,并将适时开展新建建筑强制性应用可再生能源试点,全面推进绿色建筑发展.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)等13家券商近日公布2月经营数据,统计显示,这13家券商2月净利润环比大增114.8%,上市券商业绩环比持续改善.

**人民日报**

--北京市发改委主任张工称,北京市将加快实施一系列燃煤替代工程,2015年基本实现五环路内甚至城六区的无煤化.2013年底前将建成四大燃气热电中心,替换现有燃煤热电厂,并大力推进燃煤锅炉清洁能源改造.

--2011年,青藏铁路旅客运送量首次破千万,由2006年的640多万人次增长到1,060万人次,货运量由2,400多万吨增长到5,164.3万吨.去年,西藏旅游接待达860多万人次,是2005年的七倍,为青藏两省区带来巨大商机.

**第一财经日报**

--沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)并购好又多目前在中国商务部的反垄断审批中已经通过,预计今年5月将完成收购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/谢衡; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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