《美国经济焦点》2月非农就业岗位料继续稳固增长,失业率持稳于8.3%

* 2月非农就业岗位料增加21万个

* 失业率料持稳在8.3%

* 平均时薪料增长0.2%

* 周五1330GMT将公布非农就业报告

路透华盛顿3月6日电---美国经济料在2月连续第三个月创造稳固的就业增长,这将进一步降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多货币刺激措施的可能.

路透调查显示,雇主料在2月增加21万个就业岗位,之前1月的新增岗位为24.3万个.失业率料持稳在8.3%的三年低点.

这或是2011年初以来,非农就业岗位首度出现连续三个月增幅超过20万,对希望在11月大选中获得连任的总统奥巴马来说也许是个好消息.

就业报告将是最新的证据,显示美国经济正站稳脚跟,即便欧元区看似正滑向衰退.

虽然在美联储看来经济成长步伐仍然太慢,但反映就业市场转好的更多讯号,或进一步减少央行出台第三轮量化宽松以压低利率的必要.

劳工部将在周五1330GMT发布2月非农就业报告.

最近就业市场的坚挺,可能吸引那些已经放弃求职的美国人重回劳动力大军,从而提高失业率小幅上升的风险.

**奥巴马受到振奋**

8月以来失业率已经下降0.8个百分点,为奥巴马带来一些宽慰,他的连任前景与经济体质休戚相关.

目前美国的就业参与率是63.7%,为近29年低点.

分析师估计,如果就业参与率维持在当前水平,就业增幅只要平均每个月达到15万,失业率就能在11月之前降到8%以下.如果就业参与率升至64%,那么月均就业增幅就必须达到22万左右.

2011年下半年每个月的平均就业岗位增幅是23.4万.该数据来自于政府对家庭的调查,并据此推算出失业率.

"奥巴马在失业率低于8%的背景下,发表竞选获胜演说的可能非常大,"TD Securities首席分析师Eric Green说道,"随着11月大选的临近,目前就业市场的状态对总统先生很有利."

虽然建筑业等一些就业市场领域,是受益于异常温暖的冬季天气,但分析师称正在发生真实的改善,尽管他们预期3月会出现些许回落.

2月的就业增幅料再次全部来自于民间部门,而政府部门的岗位料连续第六个月减少.

制造业部门1月录得一年来的最大就业增幅,受益于汽车产量的增加,该行业在2月料为就业增加作出大贡献.

由于制造业就业增加,上月的平均时薪料上升0.2%,与1月情况类似.

1月时,美国1,280万失业人口中丧失工作超过六个月的比例约为43%,这是美联储不能安心的一个主要原因.

此外,2,380万人口失业或待业,就业数量较危机前的水准仍少560万个.(完)