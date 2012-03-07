《新兴市场重要经济事件预告》--3月7日-3月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月7日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在评级机构CRISIL主办的"拓展印度公司债市场"的研讨会上发表主旨演讲(0430).

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).

3月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,随后公布利率(1245)并召开新闻发布会(1330).

芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市市长和部长圆桌会议(至3月9日).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行公布利率决议(0500).

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.

布达佩斯--商业网站Portfolio.hu就"福林、危机、国家债务"举行会议.匈牙利的国际货币基金组织(IMF)谈判代表Tamas Fellegi和匈牙利央行副总裁Julia Kiraly发表讲话(0730).

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

3月9日(五)

布宜诺斯艾利斯--南方共同市场成员国及智利、秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉的央行总裁举行会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).

马普托--莫桑比克央行货币政策委员会会议.

波哥大--哥伦比亚央行公布议息会议记录.

3月10日(六)

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

3月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).

布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.

3月14日(三)

布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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