《新兴市场重要经济事件预告》--3月7日-3月14日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月7日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在评级机构CRISIL主办的"拓展印度公司债市场"的研讨会上发表主旨演讲(0430).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).
3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,随后公布利率(1245)并召开新闻发布会(1330).
芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市市长和部长圆桌会议(至3月9日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行公布利率决议(0500).
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
布达佩斯--商业网站Portfolio.hu就"福林、危机、国家债务"举行会议.匈牙利的国际货币基金组织(IMF)谈判代表Tamas Fellegi和匈牙利央行副总裁Julia Kiraly发表讲话(0730).
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
3月9日(五)
布宜诺斯艾利斯--南方共同市场成员国及智利、秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉的央行总裁举行会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).
马普托--莫桑比克央行货币政策委员会会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布议息会议记录.
3月10日(六)
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
3月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).
布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
3月14日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保