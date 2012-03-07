俄罗斯称不会因大选改变对叙利亚的立场

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月6日电---俄罗斯周二警告西方，不要期望俄罗斯改变对叙利亚问题的立场。上周日普京在俄总统大选中获胜。
俄罗斯在大选前一个月否决了联合国安理会有关叙利亚问题的决议草案。
普京在总统竞选期间指责美国及其盟友干预他国事务。这令部分人猜测普京的强硬言论是说给国内民众听的，在俄罗斯总统大选后，莫斯科的立场或许会软化。
俄罗斯外交部在声明中表示：“不同于某些西方国家，俄罗斯对解决叙利亚问题的立场绝不受制于政治考虑，亦不会受选举期的影响作出。”
俄罗斯外交部表示，叙利亚冲突的解决“只能基于叙利亚国内广泛的对话，叙利亚人自己--不是任何其他人--将就其国家的未来发展作出决定。”
俄罗斯外交部并称，外部力量试图强加支持冲突中某一方的解决模式，是不可被接受的。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保