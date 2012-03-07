《全球重要经济事件一览表》--3月7日-3月14日

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3月7日(三)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至3月8日).

罗马--意大利总理蒙堤和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面,会后并举行记者会.(1200)

罗马--"女性与经济"大会,意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)发表开幕致辞(0800);劳工福利部长Elsa Fornero发表闭幕辞(1630).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就经济形势发表讲话(1700).

意大利佛罗伦斯--德国财政部长朔伊布勒在欧洲大学研究院(EUI)出席一场会议,主题为欧洲经济及制度前景.(1815)

挪威SOGNDAL--挪威央行总裁奥尔森在一次商业会议中演说(0900).

华盛顿--世界银行首席经济学家林毅夫参加智库"美洲对话"举办的"揭开中国经济神秘面纱"的讨论(1900).

3月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),会后公布利率决定(1245)并举行记者会(1330).

东京--日本国会众议院将通过2012/13年度预算案.

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定.

渥太华--加拿大央行宣布利率决定.(1400)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

芝加哥--经济合作暨发展组织(OECD) 2012年城市圆桌会议,与会者为市长及政府部长.(至3月9日)

德克萨斯州达拉斯--美国财政部长盖特纳在达拉斯地区商会(Dallas Regional Chamber)出席"与财政部长会话"的系列经济活动(2100).

3月9日(五)

伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.

布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.

罗马--国际货币及金融系统改革会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)将出席.(1700)

里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).

纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)

3月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

芬兰赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁和前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在有关欧洲未来的研讨会上发表讲话(1045).

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)

田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)

3月14日(三)

东京--日本央行公布月度报告.

东京--日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所举行的欧元区危机会议上作主旨演讲.

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会召开利率会议.

纳什维尔--(邀请)美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国独立社区银行家协会(ICBA) 2012年全国大会上发表讲话(1400).

--编译 王翔琼;审校 郑茵

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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