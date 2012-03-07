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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:11 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国财政部280亿元人民币七年期国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.46%
  铁道部150亿元五年期中期票据招标(主体评级AAA),农业银行和中国银行主承
  沁和能源集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承
  北大方正集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和建设银行主承
  中国核电15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承
  中国机械工业集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
  深基地B(200053.SZ)4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  百联集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承
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  二、新债上市:  
  
  广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259013,票面利率4.96% 
  北京京城机电控股7亿元一年期短融041258008,票面利率4.96%
  晋江能源6.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280022,票面利率7.88%
  九江城投20亿元七年期固息债1280023,票面利率8.49%
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  三、缴款:

  鄂尔多斯东胜城投20亿元六年期固息债1280024,票面利率8.40%
  镇江新区开发总公司16亿元七年期固息债1280028,票面利率8.16%
  鞍山城投20亿元七年期固息债1280029,票面利率8.25%
  曙光股份(600303.SS)1亿元一年期短融
  海印股份(000861.SZ)3亿元一年期短融
  中国铁物21亿元一年期短融041258007,票面利率4.54%
  东方航空集团10亿元一年期短融041256004,票面利率4.54%
  福建高速30亿元五年期中票1282047,票面利率5.53%
  中国普天16亿元一年期短融
  山东魏桥创业集团15亿元三年期中票  
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  四、还本付息:
  
  小商品城(600415.SS)10亿元一年期短融1181084到期兑付,票面利率4.62%
  江苏省丝绸集团10亿元一年期短融1181087到期兑付,票面利率5.30%
  华润总公司30亿元15年期固息债068008付息,票面利率4.05%
  国家开发银行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05%
  进出口行145.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)100307付息,基本利差0.37%
  国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1180052付息,票面利率5.70%
  宝鸡市投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180053付息,票面利率7.15%
  首都公路发展公司10亿元三年期中票1182052付息,票面利率4.86%
  福建高速20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182053付息,基本利差2.70%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽
双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.而中国利率市场化条件当前已成熟,建议从
局部先起步.[ID:nSB2016641]

  --全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周二称,2011年末该行地方
政府融资性平台贷款的不良率低于整体贷款不良率水平,并认为中国地方政府融资性平台的
风险基本安全及可控.[ID:nSB2017427]

  --全国人大代表、央行国库局局长刘贵生表示,相对于中国的财政实力而言,地方债务总体
安全、风险可控,不会引发系统性财政金融风险. 

  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)               (1月0.7%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)             (1月4.5%) 
                   1-2月城镇固定资产投资                (2011年1-12月23.8%) 
                   2月社会消费品零售总额                (2011年12月18.1%) 
                   2月工业增加值                        (2011年12月12.8%) 
                   2月房地产投资和销售情况月度报告    
   
  中国海关3/10公布2月进出口贸易数据    
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹/曲伟治

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