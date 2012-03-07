《中国债券市场每日交易备忘》--3月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币七年期国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.46% 铁道部150亿元五年期中期票据招标(主体评级AAA),农业银行和中国银行主承 沁和能源集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 北大方正集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和建设银行主承 中国核电15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 中国机械工业集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 深基地B( 200053.SZ )4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 百联集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259013,票面利率4.96% 北京京城机电控股7亿元一年期短融041258008,票面利率4.96% 晋江能源6.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280022,票面利率7.88% 九江城投20亿元七年期固息债1280023,票面利率8.49% ============================================================================== 三、缴款: 鄂尔多斯东胜城投20亿元六年期固息债1280024,票面利率8.40% 镇江新区开发总公司16亿元七年期固息债1280028,票面利率8.16% 鞍山城投20亿元七年期固息债1280029,票面利率8.25% 曙光股份( 600303.SS )1亿元一年期短融 海印股份( 000861.SZ )3亿元一年期短融 中国铁物21亿元一年期短融041258007,票面利率4.54% 东方航空集团10亿元一年期短融041256004,票面利率4.54% 福建高速30亿元五年期中票1282047,票面利率5.53% 中国普天16亿元一年期短融 山东魏桥创业集团15亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 小商品城( 600415.SS )10亿元一年期短融1181084到期兑付,票面利率4.62% 江苏省丝绸集团10亿元一年期短融1181087到期兑付,票面利率5.30% 华润总公司30亿元15年期固息债068008付息,票面利率4.05% 国家开发银行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05% 进出口行145.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)100307付息,基本利差0.37% 国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1180052付息,票面利率5.70% 宝鸡市投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180053付息,票面利率7.15% 首都公路发展公司10亿元三年期中票1182052付息,票面利率4.86% 福建高速20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182053付息,基本利差2.70% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽 双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.而中国利率市场化条件当前已成熟,建议从 局部先起步.[ID:nSB2016641] --全球市值最大的银行--中国工商银行( 601398.SS )行长杨凯生周二称,2011年末该行地方 政府融资性平台贷款的不良率低于整体贷款不良率水平,并认为中国地方政府融资性平台的 风险基本安全及可控.[ID:nSB2017427] --全国人大代表、央行国库局局长刘贵生表示,相对于中国的财政实力而言,地方债务总体 安全、风险可控,不会引发系统性财政金融风险. 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%) 1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%) 2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%) 2月工业增加值 (2011年12月12.8%) 2月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关3/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/曲伟治