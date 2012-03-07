《美国个股焦点》苹果4G版iPad或吸引更多消费者为视频支付额外费用

路透旧金山/纽约3月6日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)正在押注,4G版iPad将吸引更多美国消费者为观看高质量移动视频支付额外的费用,进而提振Verizon Wireless和美国电话电报公司(T.N)的营收.

即使是对3G版iPad,苹果迷直到现在仍不情愿支付额外费用.仅支持Wi-Fi的价格较低机型,虽然上网受到更多限制,但目前最为畅销.

据熟悉产品的消息人士,最新款iPad将支持高速4G LTE网络.4G比当前的3G技术快大约10倍,这对于消除老机型的视频质量问题可能大有助益.

部分分析师称,如果消费者认识到这个优点且愿意为此掏更多的钱,新款iPad将会帮助提振电信市场.根据研究机构Strategy Analytics,2011年全球平板电脑用户基础已达到6,700万.

"这将明显改善视频消费,"瑞银集团(UBS)的分析师John Hodulik表示,"这是人们想拥有的设备.人们想要最快的速度和高分辨率."

苹果、AT&T和Verizon均拒绝发表评论.

苹果准备周三发布速度更快且配置更佳的iPad 3,以阻击三星电子(005930.KS)、亚马逊(AMZN.O)等同业的竞争.

Frost & Sullivan的分析师Phil Harpur谈到,若苹果想继续主导全球平板电脑市场,新款iPad的成败就将"至关重要".

"成败与否,在很大程度上将取决于市场对iPad 3新特点的接受程度有多高.其中两个特点据信是四核处理器和支持4G-LTE,"他说,"iPad 2只是略有改进,这次市场期待有更大的改进."

苹果是一家以保密着称的公司.该公司并未透露拟发布什么产品,但其隐晦的活动邀请函引发了人们的揣测.邀请函上印有iPad屏幕的部分图像,而且写道:"我们有一样东西你一定要看.摸摸吧."

还有部分人士预计,可能是Apple TV升级版.这款产品是苹果公司为数不多的尚未被广泛接受的产品之一.

Jefferies分析师Peter Misek称,"看和摸"的提示"令人十分好奇".

Misek在给客户的报告中称,"有可能是升级版Apple TV机顶盒,也有可能是iTV电视,但后者的可能性很渺茫,因其是大屏幕."Misek还补充道,苹果亦可能会宣布一款电视,尽管还没有成品.(完)