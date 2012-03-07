版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:27 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减少5%,中国平安交易活跃

路透上海3月7日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为
33亿3,700万元人民币,较上交易日减少5.1%.标的证券中国平安(601318.SS)交易活跃,
其融资买入额达1亿1,015万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所      2,792,544          226,038          57,673
   深圳证券交易所      1,407,054          107,662          42,022(完) 
  
   参看相关细节,请点选(here)
                      (here)   

  --发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐