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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:58 BJT

《外汇动态》澳元兑美元下跌,因澳洲GDP数据令人失望

0041GMT---澳元兑美元AUD=D4下跌约50个跳动点,至六周低位1.0520美元,因新公布的澳洲第四季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%,低于市场预期的上升0.8%.[ID:nSB2018329]

澳元最新较纽约尾盘水准跌0.3%,报1.0529.

澳元正试探支撑位1.0523,为55日移动均线切入位.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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