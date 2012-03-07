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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 09:15 BJT

〔日本债市〕五年期日债收益率跌至0.290%下方的16个月低点

路透东京3月7日电---日本五年期公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC周三跌至16个月低位,因市场担心希腊换债协议进展,而全球经济放缓疑虑也令投资人增持避险的固定收益资产.

五年期日债收益率下跌至0.285%,下滑1基点.

该收益率料不会再进一步滑落太多,因在周四财务省标售2.5万亿(兆)日圆的五年期公债之前,有些投资人卖出该券种.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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