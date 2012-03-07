(重发)〔汽车产业〕丰田汽车或调高今年美国汽车销售预估,因需求高于预期

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(重发以调整系统不能显示的汉字)
路透纽约3月6日电---丰田汽车(7203.T)北美地区总裁兼首席运营长稻叶良睨周二表示,该公司可能准备调高2012年美国汽车市场销售预估,此前两个月汽车产业需求高于预期.
他在纽约发表演讲后称,丰田汽车仍预期今年美国汽车业销量为1,360万辆,但1月和2月需求强劲令企业高管重新考虑这一预估.
"预估看上去有点保守,"他对路透表示.
多数汽车制造商不愿调高行业全年销售预估,而是要看看旺盛的需求是否会持续.
2月美国汽车销售增长近16%,销售年率增至四年来最高水准,连续第二个月优于预期.1月销售增长逾11%,是分析师此前预估的两倍多.
稻叶称,汽车产业正在"稳步复苏",主要受积压需求影响,目前正在使用汽车的平均车龄已接近11年.他将今年汽车业开局良好归因于冬季天气温和及利率较低.
丰田汽车仍预计今年在美国市场销量为190万辆,他补充称.
2月美国汽车销售年率增至1,510万辆,为2008年2月以来最高月度数据;汽车销售年率是倍受关注的业界衡量指标.分析师此前预计2月销售年率为1,400万辆,预估高值为1,440万辆.(完)
--编译 于春红;审校 郑茵
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保