(重发)〔汽车产业〕丰田汽车或调高今年美国汽车销售预估,因需求高于预期

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路透纽约3月6日电---丰田汽车(7203.T)北美地区总裁兼首席运营长稻叶良睨周二表示,该公司可能准备调高2012年美国汽车市场销售预估,此前两个月汽车产业需求高于预期.

他在纽约发表演讲后称,丰田汽车仍预期今年美国汽车业销量为1,360万辆,但1月和2月需求强劲令企业高管重新考虑这一预估.

"预估看上去有点保守,"他对路透表示.

多数汽车制造商不愿调高行业全年销售预估,而是要看看旺盛的需求是否会持续.

2月美国汽车销售增长近16%,销售年率增至四年来最高水准,连续第二个月优于预期.1月销售增长逾11%,是分析师此前预估的两倍多.

稻叶称,汽车产业正在"稳步复苏",主要受积压需求影响,目前正在使用汽车的平均车龄已接近11年.他将今年汽车业开局良好归因于冬季天气温和及利率较低.

丰田汽车仍预计今年在美国市场销量为190万辆,他补充称.

2月美国汽车销售年率增至1,510万辆,为2008年2月以来最高月度数据;汽车销售年率是倍受关注的业界衡量指标.分析师此前预计2月销售年率为1,400万辆,预估高值为1,440万辆.(完)