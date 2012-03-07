〔中国个股〕湖北能源称拟在内蒙古开工一煤化工项目,获20亿吨煤炭资源

路透上海3月7日电---中国湖北能源集团股份有限公司(000883.SZ)董事长肖宏江透露,公司拟在内蒙古境内开工一处大型煤化工项目,按照当地政策,公司将因此获得20亿吨煤炭资源配置,这将大大缓解目前公司火电业务因燃料匮乏、煤价高企而导致的亏损局面.

中国证券报周三援引肖宏江指出,公司还规划十二五期间(2011-2015年)新上400万千瓦火电项目.

他表示,在近两年的公司主营收入中,业绩不佳的传统火电业务占比接近50%,对于一个处于煤炭资源匮乏省份的火电企业来说,煤炭资源的组织收储和煤炭价格的高企都是制约公司发展的瓶颈;据他介绍,2011年公司火电业务亏损近3亿元人民币.

按照内蒙古当地政策,境内投资煤项目的公司所产原煤产量的50%须就地消化.在此要求下,不少企业纷纷选择在当地发展煤化工项目,湖北能源此次投资的便是一个大型煤制天然气项目,同时将因此获得总量达20亿吨的煤炭资源配置.

肖宏江表示,项目投产后,一方面可依托煤化工项目开拓公司业务新领域,另一方面也可获得稳定的原煤供应,这将大大缓解公司目前火电业务的经营压力.他指出,公司争取在两三年时间内实现火电业务扭亏为盈.

他指出,未来湖北能源业务板块将侧重火电业务,水电、风电、太阳能和生物质等可再生能源业务将稳步发展.湖北能源目前风电装机为6万千瓦,十二五期间公司风电装机目标则为20万千瓦.

湖北能源此前曾发布2011年业绩预告称,公司去年实现净利润为5.6亿-6.5亿元,同比下降37.34%-46.01%.

湖北能源周二收报5.71元,过去一个月累计上涨15.12%.长江电力(600900.SS)为湖北能源第二大股东.(完)