《中国股市盘前看点》--3月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--上午10点,商务部部长陈德铭就"扩消费促流通和发展对外经贸"的相关问题回答记者提问

--美国1月消费者信贷,第四季非农生产率和单位劳工成本修正值

**宏观经济和政策面**

--中国财政部部长谢旭人表示,目前来看重庆,上海市试点个人住房征收房产税运行平稳,财税部门正会同有关部门,同两市一起认真总结经验,在此基础上扩大试点范围,稳妥推进.[nSB2017083]

--全国政协委员、银监会主席助理阎庆民表示,银监会对于银行理财资金入市还要统筹研究,对进入资本市场的理财资金可能需要设定相应的比例限制和制度限制,要控制好风险.[nSB2018629]

--国家外汇管理局称,将进一步深化资本项目外汇管理改革,加强跨境资本流出入的统计监测和分析预警,强化资本项目非现场核查和事后监管.[nSB2018581]

**重点行业和公司**

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,其与铜陵有色金属控股集团有限公司合组的海外孙公司与南美厄瓜多尔签订采矿合同,拟在当地建设一座年处理2,000万吨矿石的露天矿山,总投资预计为17.2亿美元.[nSB2018607]

--上汽集团(600104.SS)总裁陈虹表示,今年全国汽车市场增速预计在7%-8%左右,而公司产销量增速目标将较全国平均水平好一些.[nSB2017575]

--全国人大代表、格力电器(000651.SZ)总裁董明珠表示,公司计划十二五(2011-2015年)末营业收入达到2,000亿元人民币;同时,国际化亦将是格力电器下一步的重点,继去年在美国成立分公司后,今年将会有实际动作,正在考虑在美国建立工厂,并实现美国本土化运营.[nSB2018539]

**海外动向**

--美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.道琼工业指数.DJI收低203.66点,或1.57%,至12,759.15点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,下档支撑在2,350点.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>