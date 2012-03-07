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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:20 BJT

〔台湾股市〕开低,宏达电公布2月营收后下跌

路透台北3月7日电---台湾股市周三开低1.15%,跟随全球股市跌势,因风险厌恶情绪持续.智能手机制造商宏达电(2498.TW)走低,此前公司发布2月营收不及上年同期.

加权股价指数.TWII开低91.48点至7,846.49点,延续上日0.83%的跌势.

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