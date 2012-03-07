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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:24 BJT

〔国际油市〕美国原油持稳,因伊朗紧张局势缓解

路透珀斯3月7日电---美国原油期货在盘后交易持稳,此前主要国家接受伊朗举行核计划谈判的建议,缓解了石油供应中断的担忧.

美国总统奥巴马周二称,围绕伊朗的新六方谈判为化解伊朗核危机和平息"战争威胁"提供了外交途径.

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