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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:35 BJT

《外汇动态》对冲基金削减多仓令美元兑日圆承压,关注转换线水准

0109GMT---美元兑日圆JPY=跌0.2%至80.71日圆,一名日系银行交易员表示,此前作多美元兑日圆的对冲基金现正削减仓位.

在一系列美国就业数据公布前,对美元兑日圆涨势进行的获利了结,同样令跌势加剧.

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