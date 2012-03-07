《热点透视》美国就业人口年龄结构变化,危及就业市场复苏进程

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 王翔琼

路透华盛顿3月6日电---根据热点透视的分析显示,约有400万55岁以下美国民众可能准备开始寻找工作.而从危机爆发以来,在职老年人的比重一直也在增加.随着经济的改善,这两种趋势或会对美国失业率造成严重损害.

失业率下降以及这种趋势能否持续,是经济和政治上的热点问题.在过去两年内,失业率已从10%降至8.3%.但很多人担忧,之前放弃就业人员可能会陆续重新加入求职大军.巴克莱分析师上周称这一理论为"都市传奇"(urban legend),并把劳动力市场参与率降低归咎于退休的美国老年人.

美国劳工统计局公布的数据显得有些复杂.在过去五年内,不是年轻人上岗老年人下岗,倒是出现了相反的情况.对于55岁以下的人而言,劳工统计局所划分的每个年龄段(16-17岁,18-19岁,20-24岁等)的劳动参与率都在下滑.根据2006年的就业参与率可以发现,这个年龄层中大概有400万人失业.理论上来说,如果明天他们全部去找工作,那么整体失业率将从9.5%攀涨至逾12%.

与此同时,劳工统计局对于55岁或以上人口所划分的每个年龄段,劳动参与率都在上升.没有理由预期这些人或许会很快离开工作岗位,因为他们的房产净值蒸发,而且股市投资也侵蚀了其养老储蓄.同样基于2006年的劳动参与率,就算本不该工作的130万名年长员工退休,也无法为年轻一代腾出足够的就业岗位.

这种就业人口年龄结构的变化表明,充其量失业率下降速度也就会放慢,或者可能停滞.如果经济形势好转鼓励那些失望的求职者重新找工作,这也许会再度推高失业率.不管怎样,美国的就业问题看起来都远未得到解决.(完)