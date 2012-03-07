〔全球金属〕智利Codelco大举增加投资,预计铜市供应紧张

路透智利圣地亚哥3月6日电---全球最大铜生产企业智利的Codelco周二表示,今年将投资创纪录的逾43亿美元,预计在本已供应紧张的市场中铜产量微幅下降,而且全球最大铜消费国--中国需求坚挺.

这家国有铜矿企业预计2012年铜产量将从去年的173.5万吨降至170万吨,随着新项目投产,明年产量将大幅提升.

作为长期投资的一部分,Codelco[CODEL.UL]已规划了几个重大项目,价值约为170亿美元,以在2020年前将产量提高至逾210万吨,并抵消矿石品位不断下降的问题.

Codelco拥有全球约11%的铜储藏量,该公司一直在努力应对劳资纠纷、极端天气和智利的能源问题.

该铜矿将把投资较去年提高70%,将资金投入逾30个研究和项目,以维持其领先地位.

Codelco执行长Diego Hernandez称,如果铜市维持供应紧张,铜价应持于去年水准附近,他并补充称,中国铜市较为坚挺.

2011年铜价出现三年来的首次年度下降,其价格损失五分之一,因市场担心欧债危机及全球经济放缓.

但今年迄今铜价反弹至增长约9%,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周二收报每吨8,289.50美元.

"今年铜的供应将依旧相当紧张,"Hernandez在记者会上称.(完)