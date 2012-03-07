〔全球金属〕智利Codelco大举增加投资,预计铜市供应紧张

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透智利圣地亚哥3月6日电---全球最大铜生产企业智利的Codelco周二表示,今年将投资创纪录的逾43亿美元,预计在本已供应紧张的市场中铜产量微幅下降,而且全球最大铜消费国--中国需求坚挺.
这家国有铜矿企业预计2012年铜产量将从去年的173.5万吨降至170万吨,随着新项目投产,明年产量将大幅提升.
作为长期投资的一部分,Codelco[CODEL.UL]已规划了几个重大项目,价值约为170亿美元,以在2020年前将产量提高至逾210万吨,并抵消矿石品位不断下降的问题.
Codelco拥有全球约11%的铜储藏量,该公司一直在努力应对劳资纠纷、极端天气和智利的能源问题.
该铜矿将把投资较去年提高70%,将资金投入逾30个研究和项目,以维持其领先地位.
Codelco执行长Diego Hernandez称,如果铜市维持供应紧张,铜价应持于去年水准附近,他并补充称,中国铜市较为坚挺.
2011年铜价出现三年来的首次年度下降,其价格损失五分之一,因市场担心欧债危机及全球经济放缓.
但今年迄今铜价反弹至增长约9%,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周二收报每吨8,289.50美元.
"今年铜的供应将依旧相当紧张,"Hernandez在记者会上称.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保