《外汇动态》美元/韩元一度升穿阻力位,韩国出口商逢高卖盘抑制升势

0134GMT---美元/韩元KRW=KFTC升穿一道费波纳奇阻力位,交易员称此因希腊或无序违约的担忧重燃,但韩国出口商利用这波涨势逢高卖出该货币对.

美元/韩元上涨0.3%至1,126.3.稍早一度升至1,128.8,高于2月至3月跌势的76.4%回档位1,127.6.

"市场陷于1,115至1,130的交投区间.我认为这是外汇当局乐见的,"一外资银行驻首尔资深交易员称.(完)

--编译 王兴亚;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]