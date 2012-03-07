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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:52 BJT

〔金属期市〕LME期铜连续第四日下跌,但脱离两周低位

路透新加坡3月7日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三连续第四个交易日下跌,受累于全球需求前景担忧,目前欧洲摇摇欲坠,以及全球最大铜消费国中国调降经济成长目标.

0120GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.3%,报每吨8,263美元,但脱离上日触及的两周低位8,221美元.

周二期铜猛跌2.5%,为约一个月来最大单日跌幅,收报8,289.50美元,并跌破200日移动均线切入位8,380.97美元,为两周来首次.

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