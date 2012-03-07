〔中国个股〕山东海龙称再涉银行借款诉讼,招行要求其还款2,500万元

路透上海3月7日电---面临债务违约风险的中国山东海龙股份有限公司(000677.SZ)再次涉及银行借款诉讼,公司周三公告称,招商银行(600036.SS)(3968.HK)已向法院起诉,要求公司偿还借款2,500万元人民币及逾期利息27.35万元.

公告指出,公司已收到青岛市中级法院送达的招商银行青岛云霄路支行诉山东海龙、山东海龙博莱特化纤有限责任公司、潍坊特钢集团有限公司金融借款合同纠纷一案的相关诉讼文书。

山东海龙曾于周一表示,收到法院送达的与深发展(000001.SZ)青岛分行借款合同纠纷案民事裁定书,该行并向法院提出财产保全申请,请求冻结被告山东海龙等数家公司的银行存款1.02亿元或查封、扣押其相应价值的其他财产.

山东海龙此前还称,因资金紧张,今年2月7日-3月1日,公司及控股子公司新增逾期贷款8,517.05万元,占公司最近一期经审计净资产的53.95%,已组织资金偿还两笔逾期贷款,总计为4,000万元;公司逾期贷款总计5.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的362.17%.

公司并指出,近日公司及控股子公司博莱特公司分别与潍坊恒和置业有限公司签署了委托加工协议并履行了审议程序;目前按照委托加工协议的相关条款,委托加工业务进展顺利,公司生产经营连续不中断.

在山东海龙主体和短融债项评级再遭降级后,其短融收益率CN1181180=CDCT已经攀升至逾100%的高位.对于其可能出现债务违约的担忧,中国证券报近日援引公司副总经理马立臣表示,公司将在当地政府的支持下尽量妥善解决债务问题.[ID:nSB1395590]

山东海龙股票一直处于停牌中,停盘前即2011年8月19日收报4.82元.(完)