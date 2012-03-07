〔中国公开市场〕一级交易商只获准申报周四91天正回购需求--业内人士

路透上海3月7日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商仅允许申报91天正回购需求.这意味周四公开市场央票很可能会继续缺席.

央行一般于周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

上海一银行交易员指出,以周二公开市场操作来看,如周四进行91天正回购操作,规模也有可能放量,对冲本周增量的到期资金,保持流动性稳定.

公开市场周二进行的300亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周二的100亿元28天正回购明显放量.[ID:nSB2016353]

本周公开市场到期资金累计630亿元.

上周央行公开市场净回笼280亿元.当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席,其中三个月期央票再度"询而不发".[CN/MMTCN]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)