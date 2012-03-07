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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:55 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦大跌后持稳而大豆下滑,经济忧虑重新拖累信心

路透悉尼3月7日电---美国小麦期货周三持稳,前一交易日曾创下将近一个月来最大单日百分比跌幅.大豆和玉米期价微跌,因经济忧虑重燃拖累投资者信心.

截至0040GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约SK2下跌0.2%,报每蒲式耳13.32-1/4美元,周二上涨0.8%

5月玉米期货CK2下跌0.1%,报6.53-1/2美元,延续前一日下滑1%的跌势.

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