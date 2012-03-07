〔澳新汇市〕澳元触及六周新低,受逊于预期的GDP数据打击

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透惠灵顿/悉尼3月7日电---澳元周三触及六周新低,此前数据显示澳洲经济增幅低于预期,维系了央行未来可能降息的市场预期.
周三公布的数据显示,澳洲第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%,不及预估的成长0.8%,因企业支出从纪录高点回落.[ID:nSB2018729]此后澳元一度下跌0.005美元.
澳元/美元AUD=D4最新报1.0532美元,之前低见1.0508,为1月底以来最低.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保