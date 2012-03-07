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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元触及六周新低,受逊于预期的GDP数据打击

路透惠灵顿/悉尼3月7日电---澳元周三触及六周新低,此前数据显示澳洲经济增幅低于预期,维系了央行未来可能降息的市场预期.

周三公布的数据显示,澳洲第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%,不及预估的成长0.8%,因企业支出从纪录高点回落.[ID:nSB2018729]此后澳元一度下跌0.005美元.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0532美元,之前低见1.0508,为1月底以来最低.

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