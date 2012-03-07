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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 10:07 BJT

《外汇动态》欧元/美元上扬,从欧元/澳元反弹中获得支撑

0151GMT---欧元兑美元EUR=小涨0.2%至1.3143美元,欧元/澳元反弹提供支撑.稍早公布的澳洲第四季国内生产总值(GDP)数据弱于预期.

欧元/澳元EURAUD=R涨0.3%至1.2468澳元.

欧元/日圆EURJPY=R亦出现反弹,现涨0.2%至106.31日圆,脱离日低105.72.一交易员称,欧元/日圆在稍高水准挂有来自短线投资者的停损买单.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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