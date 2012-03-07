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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 10:17 BJT

〔中国新债〕华晨汽车集团下周一将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月7日电---中国华晨汽车集团控股有限公司周三公告称,将于下周一(12日)簿记
建档发行10亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  华晨汽车集团  20       10      12   3/12簿记建档   国开行       AA        3/13        3/14
 =============================================================================================
(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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