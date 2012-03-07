《热点透视》雷曼回来啦!金融危机结束了吗?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 石冠兰

路透纽约3月6日电---莫非42真的是生命、宇宙与万事万物的终极解答.这正是雷曼兄弟LEHMQ.PK受破产保护的月份数.雷曼兄弟2008年9月破产引发全球金融危机.可悲的是,三年半之后其从破产境地得以重生,但这场危机却还没有真正终结的迹象.

雷曼破产案并非美国航空AAMRQ.PK那种典型破产,也不是政府金援下的克莱斯勒和通用汽车(GM.N)那种闪电重启.雷曼是在破产数日后将其重要业务剥离,资产管理部门交给合伙人,美国经纪业务转给巴克莱资本(BARC.L),欧洲及亚洲业务转给野村(8604.T).

自此之后,雷曼面临着向债务所有人进行资产清算的繁重工作.债权人提交了超过3,000亿美元的求偿金额,可能会挽回约650亿美元.这一进程成为法律及其他顾问的稳定收入来源,雷曼向他们支付的费用达15亿美元.

与此同时,这场危机最严重的时期已成为历史,至少在美国是这样.但其余波未了.2008年9月破产的其他公司仍在苦苦支撑.为了救助房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB,纳税人目前为止已倾入了1,800亿美元,而两房尚无任何重大改革的迹象.美国国际集团(AIG.N)算是偿还了部分接受的援助,但去年股本回报率仅为2.3%.

悬而未决的新规则,美国经济复苏放缓,再加上欧债危机,这一切使得银行业及其他保险商难以获得利润.尽管有人对美国及其他国家的改革寄予厚望,但现在的金融系统是否更能应对另一场雷曼破产式的冲击,这亦不得而知.

可能最明显的是,现在西方政府及纳税人为保持金融市场运转所投入的资金比此前数十年都要多--而且这一状况可能会持续一段时期.雷曼摆脱破产是一项里程碑事件.但这与金融系统的未来毫无关系.(完)

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