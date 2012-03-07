〔中国货币市场〕回购利率止跌企稳,偏低的资金价格料向均衡水平回归

路透上海3月7日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三主要品种止跌企稳.央行公开市场续暂停央票需求的申报,为资金面维持宽裕提供支撑.不过,业内人士反映,目前的利率偏低,未来可能会往均衡水平靠拢.

"现在(隔夜资金利率)回到2.3%,有点太乐观,...隔夜2.6-2.8%,七天3.5%左右(属于均衡水平),"上海一银行交易员表示.

因欧美宽松货币政策,近期部分新兴国家货币出现升值.该交易员指出,国内又出现新一轮的美元流入,新增外汇占款有望保持增长.这可能是市场极度乐观情绪的重要推手.

上海另一银行交易员则指出,以货币理财产品为例,当前处于谷底的资金收益根本不能覆盖相关理财产品的成本,预计资金价格将逐步回归均衡水平.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3256 2.3281 -0.25 3,742.92

七天CN7DRP=CFXS 3.0975 3.1402 -4.27 593.59

14天CN14DRP=CFXS 3.6863 3.6932 -0.69 55.17

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3324 2.3283 +0.41 1,383.21

七天CHICNY7D=CFXS 3.0946 3.1506 -5.60 90.52

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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