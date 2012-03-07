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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日(II)

**每日经济新闻**

--继票据信托被叫停后,记者发现,作为票据替代产品,国内信用证信托亦开始替补登场.近日多家信托公司推出多款投向国内信用证收益权的信托产品.

**国际商报**

--中国商务部研究院国际市场研究部主任赵玉敏表示,外贸转型基地通过资源集中配置和国家营造环境等方式,可以使得外贸转型升级的国家战略意图得到更快更好的贯彻落实.对其他企业也有示范意义.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/谢衡; 审校 乔艳红

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