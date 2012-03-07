《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日(II)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
**每日经济新闻**
--继票据信托被叫停后,记者发现,作为票据替代产品,国内信用证信托亦开始替补登场.近日多家信托公司推出多款投向国内信用证收益权的信托产品.
**国际商报**
--中国商务部研究院国际市场研究部主任赵玉敏表示,外贸转型基地通过资源集中配置和国家营造环境等方式,可以使得外贸转型升级的国家战略意图得到更快更好的贯彻落实.对其他企业也有示范意义.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/谢衡; 审校 乔艳红
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保