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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:12 BJT

《外汇动态》美元/日圆守住一目均衡转换线,80.50下方挂有停止单

0244GMT---美元/日圆脱离日低80.59,守在一目均衡转换线80.90附近.在最近几波对2月美元/日圆惊人涨势了结获利的卖压中,,此转换线是关键水准.

"日圆全线走疲.尽管有明显的修正,但市场上的感觉是美元/日圆依然强劲,"一日系银行交易员表示.

另一位交易员称,在80.50日圆支撑下方有大量停止单,该支撑为美元近期涨势的23.6%回档位.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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