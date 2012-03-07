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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:27 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:脱离日高,因股市反弹

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IFR悉尼3月7日电---美元兑日圆以外亚洲货币脱离盘中高位,因股市在大幅低开后有所反弹.其间,澳洲远逊预期的国内生产总值(GDP)对美元兑日圆外亚币走势构成冲击,但在过去一小时左右,亦与其他资产一样温和回升.

在周五2000GMT希腊换债协议声明发布前,市场目前整体处于观望状态.

空头正在发力,但有人认为,如果希腊民间债权人换债协议取得令人满意的结果,那么过去24到48小时的多数走势将会扭转.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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