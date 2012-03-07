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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:34 BJT

《外汇动态》美元/马币回吐涨幅,因投资者了结获利

0314GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY上涨,但回吐之前多数涨幅,交易员称,因银行间帐户在美元/坡元SGD=D3下跌之际锁定获利.

美元/马币涨0.1%至3.0255,之前一度高见3.040.

"我将削减空头仓位,但不会增加多头仓位,"马来西亚一家银行驻吉隆坡交易员表示."我想先观望希腊民间债权人参与救助计划(PSI)的进展,但他们不能解决这一问题的可能性不大,"这位交易员说.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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