〔新债招标〕中国七年国债利率远低于期,投标倍数创今年新高(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 中标利率3.41%,明显低于预期

* 投标倍数2.14,为今年来新高

* 资金宽松,银行配置需求回升

* 经济增速目标下调,避险情绪上涨

路透上海3月7日电---中国财政部周三招标的七年期固息国债,中标利率远低于市场预期.分析人士表示,银行流动性宽松,本已累积可观的配置需求,而中国调低经济增长目标及希腊债务危机忧虑弥漫,令避险情绪提升,进一步激发投标热情,其投标倍数亦创下年内新高.

业内人士稍早透露,上午招标的该280亿元人民币七年期国债,中标利率为3.41%,明显低于此前3.46%的预测均值;此外,该期国债最优(边际)利率为3.43%,投标倍数为2.14倍.

"据说最近大行贷款放得不是很好,各家手里都有点闲钱,配置需求不少."华南一券商分析师表示,"经济增速下调了,而且国际形势也不利,避险的话,买点债还是不错的."

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

上述分析师指出,中国调低经济增长目标,再加上近期大型商业银行贷款投放不多,流动性宽松造成配置需求明显回升,银行参与投标热情高涨,压低该期国债的中标水平.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.4621%.二级市场上,剩余期限约6.605年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.43%/3.41%.

上海一银行交易员则表示,央行上月下调存款准备金率以后,银行流动性开始逐步恢复宽松,虽然本周中期利率产品供给偏多,但市场承接力料不存在问题.

该期债为财政部今年第五期记账式附息国债,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债3月8日开始发行并计息,3月12日发行结束,3月14日起上市交易.(完)