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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:47 BJT

〔香港个股〕中国石油四川炼厂料12月开始试生产--当地政府官员

路透北京3月7日电---一名当地政府官员周三表示,中国石油(0857.HK)在四川省正在建设的新炼厂预计12月开始试生产,该厂日处理能力为20万桶.

该官员是在全国人大会议间隙作出上述表示的.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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