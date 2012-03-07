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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 11:43 BJT

〔日本股市〕日经指数触及两周低点,桥梁建造类股延续上日强劲涨势

路透东京3月7日电---日股日经指数周三一度下跌1.3%,触及两周低点,因巴西公布经济增长疲弱后市场再现对全球经济减速的忧虑,且担心希腊或不会在期限内达成债务重组协议.

但一些投资者投资方向由出口类股转向专注国内市场企业,桥梁建造类股延续上日强劲涨势,之前东京首都高速道路(Tokyo Metropolitan Expressway Co)召集专家小组于周一首度开会,讨论东京公路升级的事宜.

日本桥梁(5912.T)和P.S. Mitsubishi Construction(1871.T)分别跳涨7.5%和7.7%.

日经指数.N225早盘收低0.7%报9,566.07点,盘中一度触及9,509.10的两周低位.该指数有可能连续第三日下跌.东证股价指数.TOPX跌0.8%至820.61点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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