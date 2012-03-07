〔中国债市动态〕外资买盘推动国债等收益率下行,外围忧虑助增避险情绪

路透上海3月7日电---中国银行间债市周三早盘国债等利率产品收益率有所下行,因希腊债务疑虑引发外围股市大挫助增避险情绪,在外资机构买盘引领下,现券掀起一波小高潮.

但交易员指出,从中国自身情况来看,基本面并没有什么变化,这波回暖行情的持续性暂时还难以确定.目前市场重点关注周五将公布的2月CPI和PPI等数据,以判断债市的短期方向.

北京一银行交易员称,今日早盘国债等收益率下行,因"昨天外盘(股市)跌的猛,市场自己制造情绪."

美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.[.NCN][.EUCN]

上海一银行交易员并表示,稍早买盘主要由外资行引领,二级市场走暖亦带动新债利率低于预期.不过这波行情能否持续现在还不能确定,要继续关注周五将公布的各项经济数据.

路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB1424238]

剩余期限约6.34年的国债110017券最新成交tCN110412=CFXS在3.41%,上日尾盘为3.44%;短端方面,剩余约9个月的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.42%,较上日尾盘的3.43%稍跌.

业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.41%,明显低于此前3.46%的市场预测均值.[ID:nSB2018825](完)