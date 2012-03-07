〔中国债市动态〕外资买盘推动国债等收益率下行,外围忧虑助增避险情绪

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海3月7日电---中国银行间债市周三早盘国债等利率产品收益率有所下行,因希腊债务疑虑引发外围股市大挫助增避险情绪,在外资机构买盘引领下,现券掀起一波小高潮.
但交易员指出,从中国自身情况来看,基本面并没有什么变化,这波回暖行情的持续性暂时还难以确定.目前市场重点关注周五将公布的2月CPI和PPI等数据,以判断债市的短期方向.
北京一银行交易员称,今日早盘国债等收益率下行,因"昨天外盘(股市)跌的猛,市场自己制造情绪."
美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.[.NCN][.EUCN]
上海一银行交易员并表示,稍早买盘主要由外资行引领,二级市场走暖亦带动新债利率低于预期.不过这波行情能否持续现在还不能确定,要继续关注周五将公布的各项经济数据.
路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB1424238]
剩余期限约6.34年的国债110017券最新成交tCN110412=CFXS在3.41%,上日尾盘为3.44%;短端方面,剩余约9个月的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.42%,较上日尾盘的3.43%稍跌.
业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币七年期固息国债,中标利率为3.41%,明显低于此前3.46%的市场预测均值.[ID:nSB2018825](完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保