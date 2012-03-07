俄罗斯反对派担心普京将施展铁腕

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月6日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯反对派周二称，他们担心普京已经决定使用武力镇压他们的抗议活动。普京在总统大选中获胜后，俄罗斯反普京人士举行了示威活动，防暴警察逮捕了数百名抗议者。
反普京示威活动已经和平进行了三个月，周一俄罗斯防暴警察逮捕了超过500名抗议者，其中有的是在莫斯科和圣彼得堡参加了未经批准的抗议活动，还有的是参加了一个获得批准的和平集会活动后不肯解散。
警方的介入释放出明确信号，即对于要求俄罗斯更加民主与开放并进行政治改革的反对人士，普京正失去耐心，若他们越过普京的底线，将遭到镇压。
“害怕他自己的民众，害怕失去权力，并依赖于警棍--这是我们当前所目睹的，”反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在博客中写道。
协助组织抗议活动的阿库宁（Boris Akunin）表示，他不再认为计划于周六举行的下一次集会能够顺利进行。
他说：“显然，和平集会与游行的时期已过。我觉得3月10日组织游行已没有必要，因为政府明显会干预。”
普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）称：“抗议活动有合法的，也有不合法的。对待这两种情况时，警方都在法律范围内，表现出了高度的职业精神，并依法采取有效行动。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保