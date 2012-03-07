俄罗斯反对派担心普京将施展铁腕

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月6日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯反对派周二称，他们担心普京已经决定使用武力镇压他们的抗议活动。普京在总统大选中获胜后，俄罗斯反普京人士举行了示威活动，防暴警察逮捕了数百名抗议者。

反普京示威活动已经和平进行了三个月，周一俄罗斯防暴警察逮捕了超过500名抗议者，其中有的是在莫斯科和圣彼得堡参加了未经批准的抗议活动，还有的是参加了一个获得批准的和平集会活动后不肯解散。

警方的介入释放出明确信号，即对于要求俄罗斯更加民主与开放并进行政治改革的反对人士，普京正失去耐心，若他们越过普京的底线，将遭到镇压。

“害怕他自己的民众，害怕失去权力，并依赖于警棍--这是我们当前所目睹的，”反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在博客中写道。

协助组织抗议活动的阿库宁（Boris Akunin）表示，他不再认为计划于周六举行的下一次集会能够顺利进行。

他说：“显然，和平集会与游行的时期已过。我觉得3月10日组织游行已没有必要，因为政府明显会干预。”

普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）称：“抗议活动有合法的，也有不合法的。对待这两种情况时，警方都在法律范围内，表现出了高度的职业精神，并依法采取有效行动。”（完）